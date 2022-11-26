Наші захисники - просто титани: у мережі ширяться фото з позицій на Бахмутському напрямі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У мережі поширюють фото з позицій українських захисників на Бахмутському напрямі. На світлинах видно в яких надскладних умовах військові борються за волю України, передає УНН.
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Спершу фото виклали в Telegram-каналі "Бахмут в смартфоне".
"Наші захисники є просто титанами. Покажіть ці фото тим, хто завжди скаржиться на відключення світла", - йдеться у дописі.
На світлинах добре видно, що воїнам доводиться протистояти не лише окупантам, а й негоді, яка перетворила позиції на болото.
Пізніше ці ж фото із українськими захисниками оприлюднив у своєму Telegram-каналі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
"Бахмутський район. Ось в таких умовах виборюється наша свобода. Просто згадайте про наших воїнів, коли будете жалітись на те, як погано без світла або води", - написав Братчук.