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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28299 перегляди

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Наші захисники - просто титани: у мережі ширяться фото з позицій на Бахмутському напрямі

Наші захисники - просто титани: у мережі ширяться фото з позицій на Бахмутському напрямі

Київ • УНН

 • 1313402 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У мережі поширюють фото з позицій українських захисників на Бахмутському напрямі. На світлинах видно в яких надскладних умовах військові борються за волю України, передає УНН.

Деталі

Спершу фото виклали в Telegram-каналі "Бахмут в смартфоне".

"Наші захисники є просто титанами. Покажіть ці фото тим, хто завжди скаржиться на відключення світла", - йдеться у дописі. 

На світлинах добре видно, що воїнам доводиться протистояти не лише окупантам, а й негоді, яка перетворила позиції на болото.

Пізніше ці ж фото із українськими захисниками оприлюднив у своєму Telegram-каналі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Бахмутський район. Ось в таких умовах виборюється наша свобода. Просто згадайте про наших воїнів, коли будете жалітись на те, як погано без світла або води", - написав Братчук.

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