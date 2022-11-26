Наши защитники – просто титаны: в сети распространяются фото с позиций на Бахмутском направлении

Детали

Сначала фото выложили в Telegram-канале "Бахмут в смартфоне".

"Наши защитники просто титаны. Покажите эти фото тем, кто всегда жалуется на отключение света", - говорится в сообщении.

На фотографиях хорошо видно, что воинам приходится противостоять не только оккупантам, но и непогоде, которая превратила позиции в болото.

Позже эти фото с украинскими защитниками обнародовал в своем Telegram-канале представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Бахмутский район. Вот в таких условиях отвоевывают нашу свободу. Просто вспомните о наших воинах, когда будете жаловаться на то, как плохо без света или воды", - написал Братчук.