Наша Ряба, Моршинська, Нова пошта: названі найдорожчі торговельні марки в Україні

Перша десятка починається з виробника води Моршинська, а закінчується м'ясною торговою маркою Наша Ряба.

Моршинська

Вартість бренду: 525 млн дол. Галузь: напої.

Бренд Моршинська належить компанії IDS Borjomi Ukraine. Вода розливається на Моршинському заводі мінеральних вод Оскар, який розташований у курортному регіоні біля східного схилу Карпатського хребта і оточений з усіх боків лісами.

Моршинська - джерельна вода, одна з найцінніших серед природних вод. Вона самостійно прокладає собі шлях на поверхню землі і б'є природними джерелами на території курортної зони у букових лісах. На поверхню потрапляє в спеціальні водозбірні споруди - каптажі, які захищають джерела і воду від зовнішніх впливів. Територія біля джерел охороняється, це закрита зона санітарного контролю з обмеженим доступом для сторонніх людей.

Нова Пошта

Вартість бренду: 337 млн дол. Галузь: логістика.

Нова Пошта - лідер українського логістичного ринку, який забезпечує доставку кожного клієнта - до відділення, поштомату, за адресою - і дозволяє тисячам підприємців створювати і розвивати бізнес не лише в Україні, а й за кордоном. Мережа компанії налічує понад 6 тис. відділень по всій Україні, а кількість відправлень лише за 2019 рік перевищила 212 млн.

До групи компаній входять українські та зарубіжні компанії, зокрема Нова Пошта, НП Логістик, NovaPay і Нова пошта Глобал. NovaPay - небанківська фінансова установа, завдяки якій клієнти компанії можуть здійснювати грошові перекази та операції з електронними грошима.

Rozetka

Вартість бренду: 311 млн дол. Галузь: онлайн-торгівля.

Зараз Розетка працює за схемою, подібною до франчайзингу. Компанія надає партнерам торгові майданчики, які відповідають вимогам щодо якості та рівня роботи з клієнтами. З 2016-го платформа стала працювати як торговий майданчик, свої товари на сайті можуть продавати інші компанії. На початку березня 2018 року на сайті налічувалося 2,5 млн товарів.

Roshen

Вартість бренду: 292 млн дол. Галузь: кондитерські вироби.

Корпорація Roshen - найбільший в Україні виробник кондитерських виробів. Володіє Київською, Кременчуцькою, двома Вінницькими кондитерськими фабриками і Вінницьким молочним заводом, бісквітним комплексом у Борисполі (Київська обл.), Клайпедською кондитерською фабрикою (Литва) і фабрикою Bonbonetti Choco (Угорщина). Липецька фабрика в Росії не працює з квітня 2017 року.

АТБ

Вартість бренду: 247 млн дол. Галузь: ритейл.

АТБ - найбільша в Україні роздрібна компанія, яка володіє більше ніж 1,2 тис. магазинами в різних регіонах країни. Вона займає близько 20% ринку продуктового рітейлу і щорічно відкриває не менше ніж 100 нових торгових точок. Цього року мережа планує відкрити 120 нових магазинів і реконструювати ще 60, а з наступного року відкривати по 150 торгових точок щорічно. Компанія купує або будує приміщення для нових магазинів. Одна торгова точка обходиться в 1,5-2 млн дол.

PrivatBank

Вартість бренду: 226 млн дол. Галузь: фінансові послуги.

ПриватБанк заснований у 1992 році і є лідером на банківському ринку країни. У IV кварталі 2020 року, за даними дослідження CBR Ukraine, з ним співпрацювало 62% українців - фізичних осіб у віці старше 16 років. Своїм основним банком його вважає 45% юридичних осіб.

Sandora

Вартість бренду: 218 млн дол. Галузь: напої.

Виробництво соків Sandora почалося в середині 90-х років. У березні 1996 року підприємство випустило першу партію продукції. А через 10 років воно займало 45,6% українського ринку соків.

Через рік, у 2007 році, Сандору викупила міжнародна корпорація PepsiCo, заплативши за неї 678,7 млн дол. Зараз це один з найбільших виробників безалкогольних напоїв в Україні.

Хортиця

Вартість бренду: 197 млн дол. Галузь: алкоголь.

Хортиця - флагманський бренд компанії Global Spirits. За версією британського журналу Drinks International рейтингу Клуб мільйонерів 2019, компанія входить до трійки світових лідерів серед найбільш продаваних горілок світу. Продукція компанії експортується до 87 країн світу. У 2019-у сумарно було продано 176,4 млн пляшок продукції бренду Хортиця.

Хлібний дар

Вартість бренду: 162 млн дол. Галузь: алкоголь.

Хлібний дар - українська горілка, яка випускається компанією Баядера на заводі Національної горілчаної компанії у Черкаській області. Вона випускається з 2002 року. Бренд відомий не лише в Україні, а й за кордоном.

Наша Ряба

Вартість бренду: 160 млн дол. Галузь: виробництво м'яса.

Бренд Наша Ряба створений компанією МХП у 2001 році. Вона стала першою в Україні, хто запропонував споживачам не переморожені курячі стегенця, а охолоджену свіжу курятину.

Продукція під ТМ Наша Ряба проводиться і фасується на трьох високотехнологічних підприємствах МХП. Понад 50% українського курячого м'яса промислового виробництва на сьогодні належить Наша Ряба. Вона продається не лише в супермаркетах, окремо розташованих магазинах, але і у фірмовому роздрібі, яка налічує близько 2 тис. торгових точок. Доставку продукції забезпечують понад 500 власних вантажівок-рефрижераторів. Земельний банк компанії, де вирощуються зернові культури для виробництва збалансованих комбікормів для курей Наша Ряба, становить 370 тис. га.

У 2010 році Наша Ряба представила свою продукцію в надзвичайно зручній СЕС-упаковці, яка захищає охолоджену продукцію від обвітрювання і протікання при транспортуванні.