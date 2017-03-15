Населення виявилось найбільшим інвестором будівництва житла на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Впродовж минулого року на Київщині спостерігалось зростання фінансування будівництва житла за рахунок інвестицій населення. Про це повідомляє Головне управління статистики у Київській області, передає УНН.
Так, у 2016 році населення проінвестувало будівництво житла на 4,5 млрд грн, що на 37% більше, ніж у 2015 році. Загалом у 2016 році капітальні інвестиції у житлове будівництво на Київщині сягнули 7 млрд грн.
Нагадаємо, Київщина випередила столицю за обсягами введеного в експлуатацію житла. Серед міст Київської області трійку лідерів за обсягами введеного у експлуатацію житла у 2016 році становлять м.Ірпінь (316 тис. кв.м), м.Бровари (136 тис. кв.м) та м.Бориспіль (67 тис. кв.м).
Цього року в експлуатацію вводять першу чергу одного з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари).
Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. дол.