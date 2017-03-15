Населения оказалось крупнейшим инвестором строительства жилья в Киевской области

Так, в 2016 году население проинвестировало строительство жилья на 4,5 млрд. грн, что на 37% больше, чем в 2015 году. Всего в 2016 году капитальные инвестиции в строительство в Киевской области достигли 7 млрд грн.

Напомним, Киевская область опередила столицу по объемам введенного в эксплуатацию жилья. Среди городов Киевской области тройку лидеров по объемам введенного в эксплуатацию жилья в 2016 году составляют Ирпень (316 тыс. кв.м), Бровары (136 тыс. кв.м) и Борисполь (67 тыс. кв.м ).

В этом году в эксплуатацию вводят первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долл.