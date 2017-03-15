Населения оказалось крупнейшим инвестором строительства жилья в Киевской области

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 16221 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 64383 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111345 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126703 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135498 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127946 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119637 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106745 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107685 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103965 просмотра

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Населения оказалось крупнейшим инвестором строительства жилья в Киевской области

Населения оказалось крупнейшим инвестором строительства жилья в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 9643 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В течение прошлого года в Киевской области наблюдался рост финансирования строительства жилья за счет инвестиций населения. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.

Так, в 2016 году население проинвестировало строительство жилья на 4,5 млрд. грн, что на 37% больше, чем в 2015 году. Всего в 2016 году капитальные инвестиции в строительство в Киевской области достигли 7 млрд грн.

Напомним, Киевская область опередила столицу по объемам введенного в эксплуатацию жилья. Среди городов Киевской области тройку лидеров по объемам введенного в эксплуатацию жилья в 2016 году составляют Ирпень (316 тыс. кв.м), Бровары (136 тыс. кв.м) и Борисполь (67 тыс. кв.м ).

В этом году в эксплуатацию вводят первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долл.

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