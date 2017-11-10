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Насалик: до кінця літа 2018 року в Україні не буде жодної збиткової шахти

Насалик: до кінця літа 2018 року в Україні не буде жодної збиткової шахти

Київ • УНН

 • 10736 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляє, що до кінця літа 2018 року в Україні не буде жодної збиткової шахти. Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

За його словами, планується продовження модернізації шахт і у 2018 очікується виділення на ці цілі 2,5 млрд грн.

"Ми на 3,5 млн тонн скоротили споживання антрациту, але на 3,5 млн тонн зросло споживання газового вугілля, тому ми зробимо все для того, щоб до кінця літа наступного року у нас не було жодної збиткової шахти. І ми обов'язково це зробимо", - сказав він, відповідаючи на запитання депутатів.

Як повідомляв УНН, 9 листопада до України прибула чергова партія вугілля із США.

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