Насалик: к концу лета 2018 года в Украине не будет ни одной убыточной шахты

По его словам, планируется продолжение модернизации шахт и в 2018 году ожидается выделение на эти цели 2,5 млрд грн.

"Мы на 3,5 млн тонн сократили потребление антрацита, но на 3,5 млн тонн возросло потребление газового угля, поэтому мы сделаем все для того, чтобы до конца лета следующего года у нас не было ни одной убыточной шахты. И мы обязательно это сделаем", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.

Как сообщал УНН, 9 ноября в Украину прибыла очередная партия угля из США.