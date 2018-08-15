NASA загубило марсохід
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Космічне агентство NASA під час пилової бурі у Долині Наполегливості на Марсі загубило марсохід Opportunity. Про це повідомляє УНН з посиланням на Extreme Tech.
NASA проводить розшукову операцію та перевело марсохід у енергоощадливий режим.
За підрахунками агенства пилова буря буде тривати ще місяць, а тоді, вони мають надію, що марсохід сам вийде на зв'язок.
Нагадаємо, буря на території долини Наполегливості, де перебуває марсохід, почалась 1 червня. Коли через кілька днів вітер посилився, Opportunity перевели в економний режим, щоби зберегти енергію акумуляторів. Заряджати їх за допомогою сонячних батарей не дає змоги значна непрозорість атмосфери.