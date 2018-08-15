NASA потеряло марсоход

NASA проводит розыскную операцию и перевело марсоход в энергосберегающий режим.



По подсчетам агентства пылевая буря будет продолжаться еще месяц, а потом, они надеются, что марсоход сам выйдет на связь.



Напомним, буря на территории долины Настойчивости, где находится марсоход, началась 1 июня. Когда через несколько дней ветер усилился, Opportunity перевели в экономный режим, чтобы сохранить энергию аккумуляторов. Заряжать их с помощью солнечных батарей не позволяет значительная непрозрачность атмосферы.



