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NASA виявило подібну Землі крижану планету

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Космічне агентство NASA виявило раніше невідому планету з масою, що дорівнює масі Землі, яка віддалена від зірки, навколо якої вона обертається, на таку ж відстань, на яке Земля віддалена від Сонця. Про це повідомляється на сайті організації, передає УНН.

NASA виявило подібну Землі крижану планету

“Ця крижана планета є найменшою планетою, знайденої через процедуру мікролінзування,” — сказав співробітник NASA Йоссі Шварцвальд.

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Зірка виявленої планети, яка отримала назву OGLE-2016 BLG-1195Lb, занадто тьмяна, що мінімізує шанси на наявність життя на крижаному близнюка Землі.

Як повідомляв УНН, на супутнику Юпітера Європі і супутнику Сатурна Енцеладі є умови для існування життя.

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