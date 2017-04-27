NASA виявило подібну Землі крижану планету
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Космічне агентство NASA виявило раніше невідому планету з масою, що дорівнює масі Землі, яка віддалена від зірки, навколо якої вона обертається, на таку ж відстань, на яке Земля віддалена від Сонця. Про це повідомляється на сайті організації, передає УНН.
“Ця крижана планета є найменшою планетою, знайденої через процедуру мікролінзування,” — сказав співробітник NASA Йоссі Шварцвальд.
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Зірка виявленої планети, яка отримала назву OGLE-2016 BLG-1195Lb, занадто тьмяна, що мінімізує шанси на наявність життя на крижаному близнюка Землі.
Як повідомляв УНН, на супутнику Юпітера Європі і супутнику Сатурна Енцеладі є умови для існування життя.