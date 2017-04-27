NASA обнаружило подобную Земле ледяную планету
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Космическое агентство NASA обнаружило ранее неизвестную планету с массой, равной массе Земли, удаленная от звезды, вокруг которой она вращается, на такое же расстояние, на которое Земля удалена от Солнца. Об этом сообщается на сайте организации, передает УНН.
"Эта ледяная планета является самой маленькой планетой, найденной через процедуру микролинзирования", - сказал сотрудник NASA Йосси Шварцвальд.
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Звезда обнаруженной планеты, которая получила название OGLE-2016 BLG-1195Lb, слишком тусклая, что минимизирует шансы на наличие жизни на ледяном близнеца Земли.
Как сообщал УНН, на спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе есть условия для существования жизни.