NASA призупинило контракт зі SpaceX щодо місячного модулю через судовий позов Blue Origin

Деталі

За його даними, NASA погодилося добровільно призупинити дію контракту до 1 листопада. При цьому перші слухання у справі в суді призначено на 14 жовтня.

Як повідомляв раніше інформаційний портал The Verge, Blue Origin в позові стверджує, що NASA неналежним чином оцінило її пропозицію по будівництву модуля. Компанія повідомила суддю, що буде домагатися припинення виконання контракту на час розгляду справи.

Нагадаємо

16 квітня NASA оголосило про укладення контракту на суму 2,9 млрд доларів на конструювання посадкового модуля з компанією SpaceX, відхиливши заявки Blue Origin і Dynetics. Своє рішення космічне відомство США пояснило обмеженими коштами і тим, що пропозиція Маска була найвигіднішою. Blue Origin і Dynetics подали скаргу в контрольний орган Конгресу, в зв'язку з чим виконання контракту було призупинено до закінчення розгляду. В кінці липня ця скарга була відхилена.

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Програма Artemis



Весною 2019 року NASA анонсувало проект програми Artemis, яка буде складатися з трьох етапів. Перший з них (Artemis 1) передбачає безпілотний політ встановленого на ракету Space Launch System корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю. Другий етап (Artemis 2) - обліт природного супутника Землі з екіпажем на борту. На третьому етапі місії (Artemis 3) NASA розраховувало здійснити висадку астронавтів на Місяць в 2024 році, а потім відправити їх до Марса орієнтовно в середини 2030-х років.

У вівторок генеральний інспектор NASA Пол Мартін повідомив, що висадка астронавтів на Місяць в 2024 року не є можливою в зв'язку, зокрема, через затримкаму в розробці скафандрів.