НАСА показало вигляд циклону "Деббі" з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. НАСА опублікувало відео циклону “Деббі”, зняте з борту Міжнародної космічної станції. Ролик розміщений на офіційному YouTube-каналі аерокосмічного агентства, передає УНН.
Тропічний циклон “Деббі” обрушився на північний захід Австралії 28 березня. За даними національного метеорологічного бюро, швидкість вітру в епіцентрі досягала 260 км/ч.
Шторм може стати найгіршим з 2011 року, коли країні загрожував тропічний циклон “Яси”.
В результаті циклону вже загинула одна людина, більше 30 тисячам було сказано покинути свої будинки, робота міжнародного аеропорту Таунсвілл припинена.
Як повідомляв УНН, в Австралії евакуюють тисячі людей через циклон “Деббі”.