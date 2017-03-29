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НАСА показало вигляд циклону "Деббі" з космосу

НАСА показало вигляд циклону "Деббі" з космосу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. НАСА опублікувало відео циклону “Деббі”, зняте з борту Міжнародної космічної станції. Ролик розміщений на офіційному YouTube-каналі аерокосмічного агентства, передає УНН.

Тропічний циклон “Деббі” обрушився на північний захід Австралії 28 березня. За даними національного метеорологічного бюро, швидкість вітру в епіцентрі досягала 260 км/ч.

Шторм може стати найгіршим з 2011 року, коли країні загрожував тропічний циклон “Яси”.

В результаті циклону вже загинула одна людина, більше 30 тисячам було сказано покинути свої будинки, робота міжнародного аеропорту Таунсвілл припинена.

Як повідомляв УНН, в Австралії евакуюють тисячі людей через циклон “Деббі”.

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