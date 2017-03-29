НАСА показало вид циклона "Дебби" из космоса

Тропический циклон "Дебби" обрушился на северо-запад Австралии 28 марта . По данным национального метеорологического бюро, скорость ветра в эпицентре достигала 260 км / ч.

Шторм может стать худшим с 2011 года, когда стране угрожал тропический циклон "Яси".

В результате циклона уже погиб один человек, более 30 тысячам было сказано покинуть свои дома, работа международного аэропорта Таунсвилл прекращена.

Как сообщал УНН, в Австралии эвакуируют тысячи людей из-за циклона "Дебби".