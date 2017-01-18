NASA планує збільшити склад екіпажу на МКС до чотирьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. NASA планує збільшити склад екіпажу на Міжнародній космічній станції з трьох до чотирьох осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на опублікований документ на сайті Federal Business Opportunities.
У документі йдеться про те, що NASA розглядає можливість заключення контракту з Boeing на перевіз екіпажу на МКС та назад на російських кораблях “Союз”, який наразі є єдиним транспортним засобом для доставки екіпажів на МКЦ. Ці перевезення передбачають доставку одного астронавта в кінці 2017 та ще одного навесні 2018 року.
Як повідомляв УНН, Україна вже більше 50 років є виробником системи управління єдиного у світі транспортного засобу для доставки екіпажів на МКС.