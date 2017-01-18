NASA планирует увеличить состав экипажа на МКС до четырех человек

В документе говорится о том, что NASA рассматривает возможность заключения контракта с Boeing на перевоз экипажа на МКС и обратно на российских кораблях "Союз", который в настоящее время является единственным транспортным средством для доставки экипажей на МКС. Эти перевозки предусматривают доставку одного астронавта в конце 2017 и еще одного весной 2018 года.

Как сообщал УНН, Украина уже более 50 лет является производителем системы управления единственного в мире транспортного средства для доставки экипажей на МКС.