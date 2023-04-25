NASA бачить росіян та американців разом на Міжнародній космічній станції до 2030 року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Адміністратор NASA Білл Нельсон у вівторок засудив вторгнення володимира путіна в Україну, але заявив, що очікує, що росіяни та американці працюватимуть разом на Міжнародній космічній станції (МКС) доти, доки вона не буде виведена з експлуатації. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
Американо-російська космічна співпраця була поставлена під сумнів після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
юрій борисов, генеральний директор російського космічного агентства роскосмос, здивував NASA, заявивши в липні 2022 року, що москва має намір вийти з партнерства по космічній станції після 2024 року. На день пізніше NASA заявило, що роскосмос хоче продовжити партнерство.
Деталі
Нельсон, який перебув у Оттаві, наголосив на історії співпраці США та СРСР у космосі під час Холодної війни і сказав, що очікує, що це продовжиться під час війни в Україні.
"Ми повністю не згодні з агресією президента путіна, яка полягає у вбивстві людей і вторгненні в автономну суверенну країну", - сказав Нельсон агентству Reuters в інтерв'ю.
Але співпраця на борту МКС "продовжується на дуже професійному рівні між астронавтами та космонавтами без сучка та задирки. І я очікую, що це триватиме до кінця десятиліття, коли ми потім спустимо з орбіти космічну станцію".
Доповнення
NASA підрахувало, що спуск із орбіти МКС розпочнеться у січні 2031 року.
Запущена в 1998 році, МКС постійно перебуває в експлуатації з листопада 2000 року в рамках американсько-російського партнерства, до якого також належать Канада, Японія та 11 європейських країн.
Космічна станція народилася частково внаслідок зовнішньополітичної ініціативи щодо покращення американо-російських відносин після розпаду Радянського Союзу та ворожості часів Холодної війни, яка спровокувала первісні американо-радянські космічні перегони.