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NASA видит россиян и американцев вместе на Международной космической станции до 2030 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Администратор NASA Билл Нельсон во вторник осудил вторжение владимира путина в Украину, но заявил, что ожидает, что россияне и американцы будут работать вместе на Международной космической станции (МКС) до тех пор, пока она не будет выведена из эксплуатации. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Американо-российское космическое сотрудничество было поставлено под сомнение после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

юрий борисов, генеральный директор российского космического агентства роскосмос, удивил NASA, заявив в июле 2022 года, что москва намерена выйти из партнерства по космической станции после 2024 года. Днем позже NASA заявило, что роскосмос хочет продолжить партнерство.

Детали

Нельсон, который находился в Оттаве, отметил историю сотрудничества США и СССР в космосе во время Холодной войны и сказал, что ожидает, что это продолжится во время войны в Украине.

"Мы полностью не согласны с агрессией президента путина, которая заключается в убийстве людей и вторжении в автономную суверенную страну", - сказал Нельсон агентству Reuters в интервью.

Но сотрудничество на борту МКС "продолжается на очень профессиональном уровне между астронавтами и космонавтами без сучка и задоринки. И я ожидаю, что это продлится до конца десятилетия, когда мы затем спустим с орбиты космическую станцию".

Дополнение

NASA подсчитало, что спуск с орбиты МКС начнется в январе 2031 года.

Запущенная в 1998 году, МКС постоянно находится в эксплуатации с ноября 2000 года в рамках американо-российского партнерства, к которому также относятся Канада, Япония и 11 европейских стран.

Космическая станция родилась частично в результате внешнеполитической инициативы по улучшению американо-российских отношений после распада Советского Союза и враждебности времен Холодной войны, которая спровоцировала первоначальные американо-советские космические гонки.

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