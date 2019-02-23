Народжуй м'ясо: у РФ жінки принесли до військкомату "ненароджених дітей"

“Шість жінок в протигазах атакували військкомат Ленінградської області, що знаходиться в Санкт-Петербурзі, спробувавши поставити на військовий облік грудних немовлят. Однак, в пелюшках, перев’язаних георгіївськими стрічками, замість немовлят було сире м’ясо”, — написала активістка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Віддаємо Путіна замість Курил: тисячі росіян вийшли на мітинг у Москві

Феміністки заявили, що жінок закликають народжувати, намагаються заборонити аборти, щоб потім їх діти стали жертвами російської влади.

“Вони стають гарматним м’ясом російського мілітаризму, і трупами розв’язаних Росією безглуздих війн. Жінок змушують народжувати м’ясо, яке держава із задоволенням їсть”, — зазначили в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія не звалище: сотні росіян вийшли на мітинги через "сміттєву" реформу

Також, активістки виступають проти тиску на жінок, насильства проти чоловіків, які не бажають служити в армії та проти війни.

Як повідомляв УНН, на неузгодженій акції феміністок в Санкт-Петербурзі затримали десять учасників.