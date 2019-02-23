Народжуй м'ясо: у РФ жінки принесли до військкомату "ненароджених дітей"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Санкт-Петербурзі активістки привітали російських чоловіків з 23 лютого, спробувавши поставити на облік до військкомату “ненароджених дітей”. Про це на своїй сторінці у Facebook написала російська активістка Леда Гаріна, передає УНН.
“Шість жінок в протигазах атакували військкомат Ленінградської області, що знаходиться в Санкт-Петербурзі, спробувавши поставити на військовий облік грудних немовлят. Однак, в пелюшках, перев’язаних георгіївськими стрічками, замість немовлят було сире м’ясо”, — написала активістка.
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Феміністки заявили, що жінок закликають народжувати, намагаються заборонити аборти, щоб потім їх діти стали жертвами російської влади.
“Вони стають гарматним м’ясом російського мілітаризму, і трупами розв’язаних Росією безглуздих війн. Жінок змушують народжувати м’ясо, яке держава із задоволенням їсть”, — зазначили в повідомленні.
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Також, активістки виступають проти тиску на жінок, насильства проти чоловіків, які не бажають служити в армії та проти війни.
Як повідомляв УНН, на неузгодженій акції феміністок в Санкт-Петербурзі затримали десять учасників.