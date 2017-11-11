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"Народний фронт" визначиться з кандидатом у президенти в 2018 році

"Народний фронт" визначиться з кандидатом у президенти в 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Партія "Народний фронт" визначиться з кандидатом на посаду президента у 2018 році. Про це виступаючи на з’їзді партії заявив екс-прем’єр-міністр України та лідер політсили Арсеній Яценюк, передає кореспондент УНН.

Він нагадав, що вибори Президента заплановані на 2019 рік.

"У 2019 році в нас спочатку президентські, а потім парламентські вибори. Партія "Народний фронт" визначиться зі своїм кандидатом на вибори та кого підтримати у 2018 році", - зазначив А.Яценюк.

Як повідомляв УНН, у "Народному фронті" заявили, що висунуть свого кандидата на президентські вибори-2019.

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