"Народний фронт" визначиться з кандидатом у президенти в 2018 році

Він нагадав, що вибори Президента заплановані на 2019 рік.

"У 2019 році в нас спочатку президентські, а потім парламентські вибори. Партія "Народний фронт" визначиться зі своїм кандидатом на вибори та кого підтримати у 2018 році", - зазначив А.Яценюк.

Як повідомляв УНН, у "Народному фронті" заявили, що висунуть свого кандидата на президентські вибори-2019.