"Народный фронт" определится с кандидатом в президенты в 2018 году

Он напомнил, что выборы Президента запланированы на 2019 год.

"В 2019 году у нас сначала президентские, а потом парламентские выборы. Партия "Народный фронт" определится со своим кандидатом на выборы и кого поддержать в 2018 году", - отметил А.Яценюк.

Как сообщал УНН, в "Народном фронте" заявили, что выдвинут своего кандидата на президентские выборы-2019.