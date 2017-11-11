"Народный фронт" определится с кандидатом в президенты в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Партия "Народный фронт" определится с кандидатом на пост президента в 2018 году. Об этом выступая на съезде партии заявил экс-премьер-министр Украины и лидер политсилы Арсений Яценюк, передает корреспондент УНН.
Он напомнил, что выборы Президента запланированы на 2019 год.
"В 2019 году у нас сначала президентские, а потом парламентские выборы. Партия "Народный фронт" определится со своим кандидатом на выборы и кого поддержать в 2018 году", - отметил А.Яценюк.
Как сообщал УНН, в "Народном фронте" заявили, что выдвинут своего кандидата на президентские выборы-2019.