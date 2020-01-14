Нардепи змінили процедуру призначення керівників держустанов культури в ОРДЛО і Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про збереження культурних цінностей на окупованих територіях. Відповідне рішення підтримали 304 парламентарів, передає кореспондент УНН.
Після набрання чинності він забезпечить Україні кращі можливості зберегти об’єкти культурної спадщини та культурних цінностей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, та в АРК.
Що зміниться:
Процедура призначення на посади керівників державних та комунальних закладів культури, державних та комунальних музеїв, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях;
Повноваження щодо управління комунальною власністю відповідних територій та повноваження сільського, селищного, міського голови;
Майнові права музеїв, які через визначення головного зберігача музейних предметів та музейних колекцій на зазначених територіях матимуть належну суб’єктність для представництва в судах.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року парламентарі проголосували законопроект про збереження культурних цінностей за основу.