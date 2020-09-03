Нардепи змінили календарний план четвертої сесії ВР: як працюватимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №4026 про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, відповідно до запропонованих змін передбачається:
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- 28 вересня - засідання Погоджувальної ради;
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- 29 вересня - пленарні засідання,
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- 30 вересня - пленарне засідання. Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях;
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- 1 жовтня - пленарні засідання;
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- 2 жовтня - година запитань до Уряду. Пленарне засідання. Самостійна робота народних депутатів України, пов’язана із здійсненням депутатських повноважень;
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- тиждень з 19 по 23 жовтня – робота з виборцями.
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Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про затвердження порядку денного четвертої сесії ВР. Загалом планують розглянути 212 законопроектів.