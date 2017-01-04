Нардепи запропонували створити систему збирання та утилізації використаної тари

Зазначається, що народні депутати фракції партії “Блок Петра Порошенка” Ірина Луценко, Сергій Тригубенко, Марія Іонова, Іван Рибак, Григорій Тіміш, Костянтин Іщейкін та Сергій Валентиров підготували та внесли на розгляд Верховної Ради проекту закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо системи збирання та утилізації використаної тари)” (реєстраційний номер 5615).

Метою законопроекту є мотивація суб’єктів господарювання та громадян України до ощадливого використання ресурсів та зменшення обсягів утворення сміття шляхом впровадження функціонування депозитної системи тари та стимулювання екологічних інвестицій, зазначили народні депутати у пояснювальній записці до законопроекту.

Автори документу пояснили, що законопроектом передбачається, що виробники та імпортери напоїв повинні будуть позначати тару для своїх товарів депозитними етикетками. Споживач буде платити заставну вартість тари, і мати право повернути депозитну тару до точки збору для одержання вартості депозиту.

“Запровадження в Україні законодавчого механізму, який забезпечить впровадження та функціонування системи збору використаної тари для максимальної її переробки та утилізації сприятиме ощадливому використанню матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів. Результатом впровадження депозитної системи повинно стати суттєве зниження рівня забруднення навколишнього середовища та покращення екологічної ситуації в країні, підвищення рівня громадської свідомості щодо цінності вторинних ресурсів, утворення додаткових робочих місць”, — вважають автори документу.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, три роки влада не виділяла кошти на їх утилізацію.