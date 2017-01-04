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Нардепы предложили создать систему сбора и утилизации использованной тары

Нардепы предложили создать систему сбора и утилизации использованной тары

Киев • УНН

 • 8093 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Народные депутаты фракции партии "Блок Петра Порошенко" подготовили и внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект об урегулировании системы сбора и утилизации использованной тары, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Отмечается, что народные депутаты фракции партии “Блок Петра Порошенко” Ирина Луценко, Сергей Тригубенко, Мария Ионова, Иван Рыбак, Григорий Тимиш, Константин Ищейкин и Сергей Валентиров подготовили и внесли на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно системы сбора и утилизации использованной тары)” (регистрационный номер 5615).

Целью законопроекта является мотивация субъектов хозяйствования и граждан Украины к экономному использованию ресурсов и уменьшению объемов образования мусора путем внедрения функционирования депозитной системы тары и стимулирования экологических инвестиций, отметили народные депутаты в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа пояснили, что законопроектом предусматривается, что производители и импортеры напитков должны будут помечать тару для своих товаров депозитными этикетками. Потребитель будет платить залоговую стоимость тары, и иметь право вернуть депозитную тару на точку сбора для получения стоимости депозита.

“Введение в Украине законодательного механизма, который обеспечит внедрение и функционирование системы сбора использованной тары для максимальной ее переработки и утилизации будет способствовать щадящему использованию материально-сырьевых и энергетических ресурсов. Результатом внедрения депозитной системы должно стать существенное снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической ситуации в стране, повышение уровня общественного сознания в отношении ценности вторичных ресурсов, создание дополнительных рабочих мест”, — считают авторы документа.

Напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, три года власть не выделяла средства на их утилизацию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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