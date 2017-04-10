Нардепи запропонували демонополізувати ринок відходів

“Цей законопроект (№5614 "Про систему збирання та утилізації тари" — ред.) — це черговий крок на шляху до вирішення проблеми із сміттям в Україні. Уже ми прийняли один законопроект, який врегульовує проблематику збору і сортування і утилізації відходів. Цей крок був вдалим. А цей законопроект — це ще один крок на сьогодні і я думаю, що треба рухатись далі”, — сказав він.

За словами Л.Козаченка, нова система збору пластикових пляшок забезпечить конкурентні умови для усіх гравців на ринку відходів.

"І перший, і другий крок — це те, що вже зробили наші сусіди у ЄС. Це те, до чого мають бути готові великі гравці, які сьогодні на ринку — це є виробники продуктів харчування. Це зламає трохи систему окремих бізнесменів, підприємств, які ставали монополістами по збору, переробці сміття. А в цій новій системі координат — там все буде відбуватися більш цивілізовано, більш прозоро, більш на конкурентних засадах. Ми рухаємося правильним шляхом“, — пояснив він.

Нагадаємо, в Україні незабаром може з’явитися нова система збору та утилізації тари. У Верховній Раді розглядають законопроекти, коли при поверненні пластикової тари до пунктів збору люди отримуватимуть гроші.

У Німеччині така система популярна серед населення.

Як раніше повідомляв УНН, волонтери “TED ED” зробили відеоролик, який демонструє, що відбувається у природі, коли пластикова тара не утилізовується належним чином.