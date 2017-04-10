Нардепы предложили демонополизировать рынок отходов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52848 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105296 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162152 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119195 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118184 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113462 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104891 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107238 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155237 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Нардепы предложили демонополизировать рынок отходов

Нардепы предложили демонополизировать рынок отходов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Законопроект по внедрению депозитной системы для производителей и импортеров напитков - очередной шаг в направлении урегулирования критической ситуации с мусором в Украине. Об этом в комментарии УНН рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений, нардеп от БПП Леонид Козаченко.

“Этот законопроект (№ 5614 „О системе сбора и утилизации тары“ — ред.) — это очередной шаг на пути к решению проблемы с мусором в Украине. Уже мы приняли один законопроект, который регулирует проблематику сбора и сортировки и утилизации отходов. Этот шаг был удачным. А этот законопроект — это еще один шаг на сегодня, и я думаю, что надо двигаться дальше”, — сказал он.

По словам Л.Козаченко, новая система сбора пластиковых бутылок обеспечит конкурентные условия для всех игроков на рынке отходов.

“И первый, и второй шаг — это то, что уже сделали наши соседи в ЕС. Это то, к чему должны быть готовы крупные игроки, которые сегодня на рынке — это производители продуктов питания. Это сломает немного систему отдельных бизнесменов, предприятий, которые становились монополистами по сбору, переработке мусора. А в этой новой системе координат — там все будет происходить более цивилизованно, более прозрачно, более на конкурсной основе. Мы движемся правильным путем”, — пояснил он.

Напомним, в Украине вскоре может появиться новая система сбора и утилизации тары. В Верховной Раде рассматривают законопроекты, когда при возвращении пластиковой тары в пункты сбора люди будут получать деньги.

В Германии такая система популярна среди населения.

Как ранее сообщал УНН, волонтеры “TED ED” сделали видеоролик, демонстрирующий, что происходит в природе, когда пластиковая тара не утилизируется должным образом.

Украинские Национальные Новости

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