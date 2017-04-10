Нардепы предложили демонополизировать рынок отходов

“Этот законопроект (№ 5614 „О системе сбора и утилизации тары“ — ред.) — это очередной шаг на пути к решению проблемы с мусором в Украине. Уже мы приняли один законопроект, который регулирует проблематику сбора и сортировки и утилизации отходов. Этот шаг был удачным. А этот законопроект — это еще один шаг на сегодня, и я думаю, что надо двигаться дальше”, — сказал он.

По словам Л.Козаченко, новая система сбора пластиковых бутылок обеспечит конкурентные условия для всех игроков на рынке отходов.

“И первый, и второй шаг — это то, что уже сделали наши соседи в ЕС. Это то, к чему должны быть готовы крупные игроки, которые сегодня на рынке — это производители продуктов питания. Это сломает немного систему отдельных бизнесменов, предприятий, которые становились монополистами по сбору, переработке мусора. А в этой новой системе координат — там все будет происходить более цивилизованно, более прозрачно, более на конкурсной основе. Мы движемся правильным путем”, — пояснил он.

Напомним, в Украине вскоре может появиться новая система сбора и утилизации тары. В Верховной Раде рассматривают законопроекты, когда при возвращении пластиковой тары в пункты сбора люди будут получать деньги.

В Германии такая система популярна среди населения.

Как ранее сообщал УНН, волонтеры “TED ED” сделали видеоролик, демонстрирующий, что происходит в природе, когда пластиковая тара не утилизируется должным образом.