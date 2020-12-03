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ВР ухвалила законопроект про побудову в Україні сучасної системи реабілітації

ВР ухвалила законопроект про побудову в Україні сучасної системи реабілітації

Київ • УНН

 • 15149 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект № 3668 про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності. Відповідне рішення підтримали 288 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект закону запроваджує функціонування сучасної системи "реабілітації у сфері охорони здоров’я" (health-related rehabilitation), тобто надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо у закладах охорони здоров’я із самого початку захворювання або травми.

Документ визначає правові, організаційні та економічні засади проведення реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності в сфері охорони здоров’я, де вона була дотепер повністю відсутня в законодавчому та нормативному полі.

Законопроектом також узгоджується термінологічний апарат реабілітації в сфері охорони здоров’я з термінологією, яку використовує Всесвітня організація охорони здоров’я, європейські та світові професійні органи фахівців основних реабілітаційних професій.

Крім того, визначаються принципи здійснення реабілітації громадян України, сформульовані відповідно до документів Всесвітньої організації охорони здоров’я, європейських та світових професійних органів фахівців реабілітаційних спеціальностей.

Проектом акту пропонується введення нового виду господарської діяльності "реабілітаційна практика", яка потребує окремого ліцензування та ґрунтується на реабілітаційній стратегії охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що відновлює фінансування догляду, допомог, ліків, санаторно-курортного і реабілітаційного лікування за кошти Фонду соцстраху.

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