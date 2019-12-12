Нардепи ухвалили законопроект про озоноруйнівні речовини та парникові гази
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази. Відповідне рішення підтримали 322 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №0874 про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази спрямований на створення сприятливих правових, організаційних умов для виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері охорони озонового шару та запобігання зміні клімату, а також адаптацію законодавства України до законодавства ЄС.
Так, положеннями законопроекту пропонується визначити повноваження центральних органів виконавчої влади, встановити основні вимоги до суб’єктів господарювання, встановити процедуру виведення з обігу контрольованих речовин та товарів, що їх містять. А також встановити вимоги щодо сертифікації персоналу та відповідного маркування обладнання, визначити порядки імпорту, експорту контрольованих речовин та товарів, що їх місять, а також поводження з відходами, що містять ці речовини.
Під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшло 66 поправок і пропозицій від 4 суб’єктів права законодавчої ініціативи, 3 з яких було відхилено, 56 враховано і 7 враховано частково.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила так звану "Зелену угоду" – план ЄС щодо захисту навколишнього середовища. Він передбачає, що через 30 років країни-члени Євросоюзу зведуть до нуля різницю між викидами парникових газів і їх поглинанням.