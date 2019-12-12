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Нардепы приняли законопроект об озоноразрушающих веществах и парниковых газах

Нардепы приняли законопроект об озоноразрушающих веществах и парниковых газах

Киев  •  УНН

 • 16451 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах. Соответствующее решение поддержали 322 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №0874 об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах направлен на создание благоприятных правовых, организационных условий для выполнения Украиной международных обязательств в сфере охраны озонового слоя и предотвращения изменения климата, а также адаптацию законодательства Украины к законодательству ЕС.

Так, положениями законопроекта предлагается определить полномочия центральных органов исполнительной власти, установить основные требования к субъектам хозяйствования, установить процедуру вывода из обращения контролируемых веществ и товаров, которые их содержат. А также установить требования по сертификации персонала и соответствующей маркировки оборудования, определить порядки импорта, экспорта контролируемых веществ и товаров, которые их содержат, а также обращения с отходами, содержащими эти вещества.

При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 66 поправок и предложений от 4 субъектов права законодательной инициативы, 3 из которых были отклонены, 56 учтены и 7 учтены частично.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила так называемое "Зеленое соглашение" - план ЕС по защите окружающей среды. Он предусматривает, что через 30 лет страны-члены Евросоюза сведут к нулю разницу между выбросами парниковых газов и их поглощением.

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