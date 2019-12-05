Нардепи ухвалили за основу проект закону щодо визнання осіб без громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили за основу проект закону про визнання осіб без громадянства. Відповідне рішення підтримали 361 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №2335 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства передбачає процедури визнання такої особи - особою без громадянства.
У подальшому це надасть змогу для таких осіб законно перебувати на території України, отримати документ, що посвідчує їх особу та підтверджує законність проживання на території України - посвідку на тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.
Окрім того, за умови проживання на території України у зазначеному статусі понад 2 роки особа зможе отримати дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання.
Також проектом передбачено зміни до Закону України "Про зайнятість населення" задля надання можливості особам без громадянства реалізувати право на працю та належні умови життя.
Також парламентарі скоротили наполовину строки підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, за оцінкою Управління Верховного комісара у справах біженців (УВКБ) ООН, на сьогодні в Україні проживають понад 35 тис. осіб без громадянства.