Нардепи ухвалили в цілому постанову про Виборчий кодекс
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови № 0978/П про Виборчий кодекс України з пропозиціями Президента України від 13.09.2019. Відповідне рішення підтримали 270 народні депутати, передає кореспондент УНН.
Проект постанови № 0978 про Виборчий кодекс України передбачає створення єдиної уніфікованої правової основи для підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції України та рекомендацій міжнародних організацій.
Нагадаємо, 16 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що новий проект Виборчого кодексу буде розроблений в парламенті найближчим часом і з високою якістю.