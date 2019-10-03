Нардепы приняли в целом постановление о Избирательном кодексе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 0978/П об Избирательный кодексе Украины с предложениями Президента Украины от 13.09.2019. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Проект постановления № 0978 об Избирательном кодексе Украины предусматривает создание единой унифицированной правовой основы для подготовки и проведения выборов в Украине в соответствии с Конституцией Украины и рекомендаций международных организаций.
Напомним, 16 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что новый проект Избирательного кодекса будет разработан в парламенте в ближайшее время и с высоким качеством.