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Нардепы приняли в целом постановление о Избирательном кодексе

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 0978/П об Избирательный кодексе Украины с предложениями Президента Украины от 13.09.2019. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Нардепы приняли в целом постановление о Избирательном кодексе

Проект постановления № 0978 об Избирательном кодексе Украины предусматривает создание единой унифицированной правовой основы для подготовки и проведения выборов в Украине в соответствии с Конституцией Украины и рекомендаций международных организаций.

Напомним, 16 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что новый проект Избирательного кодекса будет разработан в парламенте в ближайшее время и с высоким качеством.

Украинские Национальные Новости

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