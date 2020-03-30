Нардепи у ВР заблокували трибуну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Верховній Раді України народні депутати заблокували трибуну під час розгляду законопроекту про ринок землі, передає кореспондент УНН.
Так, під час розгляду законопроекту №2178-10 про відкриття ринку сільськогосподарських земель нардепи заблокували трибуну і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук призупинив розгляд поправок.
Додамо, що у сесійній залі залишилося не більше 150 нардепів. Опозиція вимагає призупинити розгляд законопроекту.
Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура анонсував на сьогодні ще одне позачергове засідання Верховної Ради, де, як очікується, буде розгляд питання про відкриття ринку сільськогосподарських земель і законопроекту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.