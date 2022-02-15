Нардепи схвалили звернення до міжнародної спільноти через ескалацію безпекової ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Верховна Рада схвалила Постанову про звернення до міжнародної спільноти у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України, передає кореспондент УНН.
Деталі
Прийнято Постанову про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України. Внвіатором документу виступив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Документом, зокрема, пропонується засудити дії РФ, спрямовані на посилення військової агресії проти України.
"Запропоновані документом заходи сприятимуть консолідації мирних міжнародно-правових зусиль з метою недопущення екскалаціі агресії Російської Федерації проти України", – запевнив Стефанчук.
Звернення підтримали 326 нардепів.
Нагадаємо
15 лютого Верховна Рада зібралася на перше пленарне засідання після двох тижнів роботи в комітетах. В сесійній залі зареєструвалися 216 нардепів з 423.