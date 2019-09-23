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Нардепи розповіли, які питання розглянуть наступного сесійного тижня

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. До порядку денного наступного сесійного тижня будуть внесені питання, пов’язані із змінами до Митного кодексу, а також законопроект щодо авторизованих економічних операторів. Про це повідомив народний депутат України Данило Гетманцев (фракція “Слуга народу”) у коментарі журналістам у кулуарах Форуму національної бізнес-коаліції в Києві, передає корреспондент УНН.

“Законопроекти, які вже включені до порядку денного і перебувають у віданні нашого комітету. Наприклад, це законопроект 1230 про внесення змін до Митного кодексу України щодо недопущення перевезення через митний кордон контрафактної продукції. Наприклад, це законопроект щодо авторизованих економічних операторів, який проголосований у першому читанні, ми його будемо виносити на друге читання”, — зазначив Гетманцев.

За його словами, ці проекти законів профільний комітет буде рекомендувати Верховній Раді ухвалити в цілому.

При цьому голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха додав, що, за його інформацією, до порядку денного будуть включені питання, пов’язані із концесією і переліком об’єктів приватизації.

“Це концесія, скасування переліку об’єктів державної і комунальної власності, які не підпадають приватизації, нова редакція закону про космос, це славнозвісний 1009 щодо дозволу НАБУ на прослуховування і посилення правоохоронної гілки влади”, — зазначив нардеп.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада внесла зміни до календарного плану другої сесії парламенту.

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