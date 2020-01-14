Нардепи проголосували за ратифікацію угод з чотирма країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Парламентарі проголосували за ратифікацію протоколів та угод між Україною та Сінгапуром, Грузією, Туреччиною та Бразилією, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі ухвалили в цілому проект закону про ратифікацію протоколу про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи. Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів України.
Також ухвалили законопроект про ратифікацію протоколу між Урядом України та Урядом Грузії про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року . Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів України.
Окрім того, нардепи ухвалили проект закону про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки, це дозволить реалізувати положення угоди та створить організаційно-правові засади співробітництва між країнами щодо технічного і фінансового постачання товарів. Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів України.
Також нардепи ухвалили законопроект про ратифікацію Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах. Відповідне рішення підтримали 332 народних депутатів України.
Нагадаємо, за інофрмацією посла ЄС в Україні Матті Маасікас частка Європейського Союзу у загальному обсязі торгівлі України зросла до 42% і продовжує збільшуватись.