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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Нардепи продовжили термін публічних закупівель ліків

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі. Відповідне рішення підтримали 297 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Нардепи продовжили термін публічних закупівель ліків

Проект закону № 2540 про внесення змін до розділу ІХ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” має на меті створення умов для безперервного здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, протягом квітня 2020 року, а також забезпечення доступу громадян до таких лікарських засобів та медичних виробів.

Законопроектом пропонується у пункті 2 розділу IX “Прикінцеві та перехідні положення” чинної редакції Закону України “Про публічні закупівлі” цифри і слова “31 березня 2020 року” замінити на цифри і слова “30 квітня 2020 року включно”.

Нагадаємо, Верховна Рада України попередньо підтримала законопроект № 2539 про внесення змін до Податкового кодексу України, яким тимчасово звільняє операції із закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету від оподаткування податком на додану вартість.

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