Нардепи підтримали за основу законопроект про безперервність роботи Нацради
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект, який передбачає безперервність роботи Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Відповідне рішення підтримали 292 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення направлений на забезпечення безперервної роботи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та удосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради Верховною Радою України.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення збільшить ефективність державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення, забезпечить безперервну роботу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після спливу повноважень її попередніх членів, призначених за квотою парламенту.
При цьому парламентарі вирішили скоротити на половину строки підготовки законопроекту до розгляду в другому читанні.
Нагадаємо, 9 липня Президент України Володимир Зеленський указом № 503/2019 призначив нового члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.