Нардепы поддержали за основу законопроект о непрерывности работы Нацсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который предусматривает непрерывность работы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания” по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания направлен на обеспечение непрерывной работы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и усовершенствование процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Верховной Радой Украины.
По мнению авторов законопроекта, его принятие увеличит эффективность государственного регулирования в сфере телевидения и радиовещания, обеспечит непрерывную работу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по истечении полномочий его предыдущих членов, назначенных по квоте парламента.
При этом парламентарии решили сократить на половину сроки подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.
Напомним, 9 июля Президент Украины Владимир Зеленский указом № 503/2019 назначил нового члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.