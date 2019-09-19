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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56162 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110942 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102793 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109891 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119489 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148196 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148605 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Нардепы поддержали за основу законопроект о непрерывности работы Нацсовета

Нардепы поддержали за основу законопроект о непрерывности работы Нацсовета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который предусматривает непрерывность работы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания” по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания направлен на обеспечение непрерывной работы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и усовершенствование процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Верховной Радой Украины.

По мнению авторов законопроекта, его принятие увеличит эффективность государственного регулирования в сфере телевидения и радиовещания, обеспечит непрерывную работу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по истечении полномочий его предыдущих членов, назначенных по квоте парламента.

При этом парламентарии решили сократить на половину сроки подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

Напомним, 9 июля Президент Украины Владимир Зеленский указом № 503/2019 назначил нового члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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