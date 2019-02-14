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Нардепи і інтелектуальна еліта обговорили в Харкові реформу освіти - Грановський

Нардепи і інтелектуальна еліта обговорили в Харкові реформу освіти - Грановський

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Харкові відбулося виїзне засідання Комітету з питань науки і освіти. Народний депутат України Олександр Грановський повідомив, що на зустрічі обговорювалися зміни в закон Про освіту та інші питання. Також депутати відвідали харківський "ясла-садок" і центр інклюзивної освіти. Про виїзному засіданні Комітету Олександр Грановський повідомив в Facebook, передає УНН.

Він зазначив, що зустріч відбулася завдяки зусиллям і під керівництвом нардепа Олександра Співаковського, а також за активної участі Тараса Креміня, Олексія Скрипника і Івана Кириленка. "Не так давно я обіцяв викладацьким колективам Харкова докласти максимальних зусиль і, в кінцевому підсумку, провести засідання Комітету з питань науки та освіти саме тут, саме в Харкові. Моя роль і функція обмежуються виключно допомогою в організації процесу. Я переконаний, що кожен повинен займатися своєю справою: з інтелектуальною елітою країни на профільні теми повинні розмовляти профільні фахівці, тобто, іншими словами, члени Комітету - експерти в галузі науки і освіти", - зазначив Грановський.

Члени Комітету розглянули кілька важливих питань для освітньої галузі. Вони ухвалили рішення щодо внесення змін до закону Про вищу освіту в частині системи управління вищими навчальними закладами; звернутися до Комітету з питань соціальної політики в частині необхідності якнайшвидшого створення національного електронного інформаційного ресурсу зайнятості; звернутися до Кабінету міністрів і рекомендувати в найстисліші терміни зробити все можливе задля утвердження і відповідного призначення голови та заступників Агентства щодо забезпечення якості вищої освіти.

По завершенню засідання, депутати відвідали комунальний "ясла-садок" №108, а також Харківський інклюзивної-ресурсний центр. "Гості були приємно здивовані рівнем професійної підготовки персоналу і технічним оснащенням. На жаль, не всі установи такого профілю в країні виглядають саме так, так що Харкову є чим пишатися", - відзначає народний депутат.

Також Олександр Грановський анонсував засідання в Харкові ще одного Комітету в недалекому майбутньому. Ключове завдання таких заходів, за словами депутата, "відповісти на все більшу кількість запитань, які цікавлять як харків'ян, так і жителів інших міст".

До слова, засідання освітнього Комітету для Харкова не перший подібний досвід. Раніше Грановський повідомляв про зустріч депутатів медичного Комітету. На ній було прийнято 6 важливих рішень.

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