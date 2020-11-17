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Нардепи додали до порядку денного четвертої сесії ВР низку законопроектів

Нардепи додали до порядку денного четвертої сесії ВР низку законопроектів

Київ • УНН

 • 10814 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Парламентарі підтримали проект постанови та додали до порядку денного четвертої сесії низку законопроектів: зокрема - щодо розширення пільг для дітей медиків, які померли через COVID-19. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, проектом постанови парламентарі додали до порядку денного четвертої сесії низку законопроектів, зокрема:

▪️ Про розмір оплати праці у державних компаніях №3952;
▪️ Щодо розширення освітніх пільг для дітей медичних працівників, які померли внаслідок захворювання коронавірусною хворобою №4374;
▪️ Щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів №4229;
▪️ Щодо посилення відповідальності за корупційні злочини №3889;
▪️ Щодо встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення факту збройної агресії Російської Федерації і тимчасової окупації частини території України №4189 та інші.

Нагадаємо, парламентарі дати з 18 по 20 листопада відвели для роботи у комітетах замість пленарних засідань.

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