Нардеп: єдиний шлях для легального виробника алкоголю - це їхати геть з України

“Якби зависокі акцизи були у умовах, коли у нас немає взагалі нелегального виробництва і ніде не дінешся, тільки купуй в магазині — тоді ці високі акцизи, вони не були б такими тяжкими. А якщо у нас продається більше половини нелегально виробленої продукції за цінами вдвічі нижчими ніж офіційні, і ті офіційні ціни ще підвищуються акцизами — то у нас що зараз відбувається: я знаю принаймні двох великих виробників алкогольних напоїв, які повністю зупиняють виробництво і вивозять своє обладнання за межі країни — сказали, що нам тут робити взагалі немає чого”, — розповів він.

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За словами нардепа, нелегальний ринок залишається у величезних обсягах.

“При цьому, акциз підвищується і офіційна ціна на горілку зростає. І вибачте, якщо у великих магазинах, навіть, мережевих продається продукція із вашою торговельною маркою по ціні вдвічі нижчою ніж те, що ви продаєте офіційно — то можете ви в таких умовах конкурувати? Ні. Тому єдиний шлях, який на сьогодні лишається — це зупинити повністю виробництво, виїхати за межі країни і десь краще працювати в інших країнах, але не у нас”, — резюмував він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading (ТМ “Medoff”, “Arctica”, “Рідна Роса”, “М’рная”, “Коктебель”) Ольги Івушкіної щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю.

Також нагадаємо, через тіньові ринок алкоголю, країна на разі недоотримує близько 9 млрд грн щороку.