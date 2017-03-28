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Нардеп: єдиний шлях для легального виробника алкоголю - це їхати геть з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Умови для роботи легального виробника алкоголю сьогодні в Україні відсутні. Зависокі акцизи, і як наслідок, величезні обсяги нелегального ринку, змушують офіційних виробників повністю зупиняти роботу і вивозити обладнання закордон. Про це у коментарі УНН розповів член комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, нардеп від БПП Леонід Козаченко.

“Якби зависокі акцизи були у умовах, коли у нас немає взагалі нелегального виробництва і ніде не дінешся, тільки купуй в магазині — тоді ці високі акцизи, вони не були б такими тяжкими. А якщо у нас продається більше половини нелегально виробленої продукції за цінами вдвічі нижчими ніж офіційні, і ті офіційні ціни ще підвищуються акцизами — то у нас що зараз відбувається: я знаю принаймні двох великих виробників алкогольних напоїв, які повністю зупиняють виробництво і вивозять своє обладнання за межі країни — сказали, що нам тут робити взагалі немає чого”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні акцизи на горілчані вироби витісняють з ринку легальних виробників

За словами нардепа, нелегальний ринок залишається у величезних обсягах.

“При цьому, акциз підвищується і офіційна ціна на горілку зростає. І вибачте, якщо у великих магазинах, навіть, мережевих продається продукція із вашою торговельною маркою по ціні вдвічі нижчою ніж те, що ви продаєте офіційно — то можете ви в таких умовах конкурувати? Ні. Тому єдиний шлях, який на сьогодні лишається — це зупинити повністю виробництво, виїхати за межі країни і десь краще працювати в інших країнах, але не у нас”, — резюмував він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading (ТМ “Medoff”, “Arctica”, “Рідна Роса”, “М’рная”, “Коктебель”) Ольги Івушкіної щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю.

Також нагадаємо, через тіньові ринок алкоголю, країна на разі недоотримує близько 9 млрд грн щороку.

Українські Національні Новини

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