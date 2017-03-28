Нардеп: единственный путь для легального производителя алкоголя - это уезжать из Украины

"Если бы высокие акцизы были в условиях, когда у нас нет вообще нелегального производства и никуда не денешься, только покупай в магазине - тогда эти высокие акцизы, они не были бы такими тяжелыми. А если у нас продается больше половины нелегально произведенной продукции по ценам вдвое ниже, чем официальные, и те официальные цены еще повышаются акцизами - то у нас что сейчас происходит: я знаю по крайней мере двух крупных производителей алкогольных напитков, которые полностью останавливают производство и вывозят свое оборудование за пределы страны - сказали, что нам здесь делать вообще нечего", - рассказал он.

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По словам нардепа, нелегальный рынок остается в огромных объемах.

"При этом, акциз повышается и официальная цена на водку растет. И простите, если в крупных магазинах, даже сетевых продается продукция с вашей торговой маркой по цене вдвое ниже чем то, что вы продаете официально - то можете ли вы в таких условиях конкурировать? Нет. Поэтому единственный путь, который сегодня остается - это остановить полностью производство, выехать за пределы страны и лучше работать где -то в других странах, но не у нас ", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading (ТМ "Medoff", "Arctica", "Родная Роса", "Мърная", "Коктебель") Ольги Ивушкиных ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя .

Также напомним, через теневые рынок алкоголя, страна на данный недополучает около 9 млрд грн ежегодно .