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Нардеп: якщо буде політична воля "справу Савченко" можна швидко довести до логічного завершення

Нардеп: якщо буде політична воля "справу Савченко" можна швидко довести до логічного завершення

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Якщо буде політична воля “справу Савченко” можна швидко і без проблем довести до логічного завершення, наголошує народний депутат від “Радикальної партії” Олег Купрієнко. Про таке він заявив в ефірі “5 каналу”, інформує УНН.

“Це не справа Януковича, де потрібно 150 чоловік допитувати, тут два епізоди: привезення зброї і декілька зафіксованих розмов... На моє переконання, як адвоката, тут навіть якщо почати використовувати адвокатські штучки, я не бачу багато зачіпок, щоб цю справу затягнути. При політичній волі без проблем ця справа може бути доведена до логічного закінчення”, - зазначив народний депутат.

“На моє глибоке переконання при бажанні ця справа завершиться за місяць і обвинувальний висновок з усіма матеріалами підуть до суду, а вже як піде судовий процес, то вже залежить від багатьох факторів. Свідків там небагато. Там офіцери... І що тут розслідувати? І суд має прийняти рішення. Людина, яка каже, що я підірву всіх, як мінімум вона має намір скоїти злочин. Так, він незакінчений, це замах на злочин, тому що не довела до пуття. За це дають дві третіх, якщо стаття передбачає по життєве, то дадуть дві третіх по життєвого”, - повідомив Купрієнко.

Як повідомляв УНН, Володимир Рубан заявляв про звільнення деяких полонених, відношення до звільнення яких він не мав. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив голова ГО “Група Патріот” Олег Котенко.

Українські Національні Новини

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