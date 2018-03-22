Нардеп: если будет политическая воля "дело Савченко" можно быстро довести до логического завершения

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 486 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 9230 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56121 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70341 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101449 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108862 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116387 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121778 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132875 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Нардеп: если будет политическая воля "дело Савченко" можно быстро довести до логического завершения

Нардеп: если будет политическая воля "дело Савченко" можно быстро довести до логического завершения

Киев  •  УНН

 • 9792 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Если будет политическая воля “дело Савченко” можно быстро и без проблем довести до логического завершения, отмечает народный депутат от “Радикальной партии” Олег Куприенко. О таком он заявил в эфире “5 канала”, передает УНН.

“Это не дело Януковича, где нужно 150 человек допрашивать, здесь два эпизода: привоз оружия и несколько зафиксированных разговоров ... По моему убеждению, как адвоката, здесь даже если начать использовать адвокатские штучки, я не вижу много зацепок, чтобы это дело затянуть. При политической воле без проблем это дело может быть доведена до логического завершения”, — отметил народный депутат.

“По моему глубокому убеждению при желании это дело завершится через месяц и обвинительное заключение со всеми материалами пойдут в суд, а уж как пойдет судебный процесс, это уже зависит от многих факторов. Свидетелей там немного. Там офицеры ... И что тут расследовать? И суд должен принять решение. Человек, который говорит, что я взорву всех, как минимум она намерена совершить преступление. Так, оно незаконченно, это покушение на преступление, так как не довела до ума. За это дают две трети, если статья предусматривает пожизненное, то дадут две трети пожизненного”, — сообщил Куприенко.

Как сообщал УНН, Владимир Рубан заявлял об увольнении некоторых пленных, отношение к освобождению которых он не имел. Об этом в эфире “5 канала” заявил председатель ОО “Группа Патриот” Олег Котенко.

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