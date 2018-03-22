Нардеп: если будет политическая воля "дело Савченко" можно быстро довести до логического завершения

“Это не дело Януковича, где нужно 150 человек допрашивать, здесь два эпизода: привоз оружия и несколько зафиксированных разговоров ... По моему убеждению, как адвоката, здесь даже если начать использовать адвокатские штучки, я не вижу много зацепок, чтобы это дело затянуть. При политической воле без проблем это дело может быть доведена до логического завершения”, — отметил народный депутат.

“По моему глубокому убеждению при желании это дело завершится через месяц и обвинительное заключение со всеми материалами пойдут в суд, а уж как пойдет судебный процесс, это уже зависит от многих факторов. Свидетелей там немного. Там офицеры ... И что тут расследовать? И суд должен принять решение. Человек, который говорит, что я взорву всех, как минимум она намерена совершить преступление. Так, оно незаконченно, это покушение на преступление, так как не довела до ума. За это дают две трети, если статья предусматривает пожизненное, то дадут две трети пожизненного”, — сообщил Куприенко.

Как сообщал УНН, Владимир Рубан заявлял об увольнении некоторых пленных, отношение к освобождению которых он не имел. Об этом в эфире “5 канала” заявил председатель ОО “Группа Патриот” Олег Котенко.