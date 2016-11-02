Нардеп: влада не хоче, щоб українці знали правду про Майдан

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Влада, яка прийшла після Майдану, зацікавлена ​​в тому, щоб народ не знав правди, зокрема про те, хто стоїть за подіями, які сталися в 2013-2014 роках. Про це на брифінгу в Миколаєві заявив народний депутат України, заступник голови громадського руху “Український вибір - Право народу” Василь Німченко, передає УНН з посиланням на сайт “Преступности.НЕТ”.