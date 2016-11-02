Нардеп: влада не хоче, щоб українці знали правду про Майдан
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Влада, яка прийшла після Майдану, зацікавлена в тому, щоб народ не знав правди, зокрема про те, хто стоїть за подіями, які сталися в 2013-2014 роках. Про це на брифінгу в Миколаєві заявив народний депутат України, заступник голови громадського руху “Український вибір - Право народу” Василь Німченко, передає УНН з посиланням на сайт “Преступности.НЕТ”.
За словами депутата, кияни знають, хто спалив Будинок профспілок в Києві.
“Можете собі уявити, що прийдуть інші люди, зрілі, на платформі демократичної, на платформі правдивості і на платформі будівництва, як це і зазначено в Конституції правової і соціальної держави? Ось чого вони не хочуть. Коли народ називає віце-прем’єра з соціальних питань "міністр смерть“, значить, там щось є. Я веду мову про Розенка. Я зараз наполягаю на тому, щоб він постав перед судом. Міністр соціальної політики веде антисоціальну політику. Таке є в світі?” - обурився В.Німченко.
Також він повідомив, що на території Луганської та Донецької областей повинна запрацювати вільна економічна зона.
“Ви думаєте, що там хтось щось відновить? У нас в Києві міст лежить. Будували міст і кран впав. Лежить чотири роки. А там підірвали триста мостів! Хто їх буде відновлювати? Народ буде. Своїм животом. Для цього треба людям дати можливість з кимось кооперуватися. У нас кооперацію розірвали, з СНД порвали. Ось шиють нам проросійське. У чому проросійське?” - запитав нардеп.
Також В.Німченко вважає, що опонентам “Українського вибору” варто прислухатися до Віктора Медведчука, який неодноразово заявляв про те, що нам необхідно “зшивати” Україну зсередини.
“Необхідно помиритися, пробачити один одного так, як ми за Волинську трагедію говоримо полякам:”вибачте нас“, - вважає депутат.
Вказано, що Віктор Медведчук представляв українську сторону в Консультаційному комітеті Президентів України та Республіки Польща (представником Польщі був Марек Сівець — глава Бюро національної безпеки), за що польська сторона нагородила політика орденом, але після зміни політичної кон’юнктури в 2004 році нагорода так і не була йому вручена.
У 2003 році Леонід Кучма і Олександр Кваснєвський прийняли спільну заяву "Про примирення в 60-ту річницю трагічних подій на Волині“, яке озвучили під час церемонії відкриття на Волині, в селі Павлівка (стара назва — Порицьк), пам’ятника українсько-польському примиренню ”Пам’ять — Скорбота — Єднання“. “Нехай прощення — дароване й отримане — розіллється, немов цілющий бальзам, в кожному серці” — ці слова почули і прийняли десятки мільйонів українців і поляків.