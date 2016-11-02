Нардеп: власть не хочет, чтобы украинцы знали правду о Майдане

По словам депутата, киевляне знают, кто сжег Дом профсоюзов в Киеве.

"Можете себе представить, что придут другие люди, зрелые, на платформе демократической, на платформе правдивости и на платформе строительства, как это и указано в Конституции правового и социального государства? Вот чего они не хотят. Когда народ называет вице-премьера по социальным вопросам "министр смерть", значит, там что-то есть. Я говорю о Розенко. Я сейчас настаиваю на том, чтобы он предстал перед судом. Министр социальной политики ведет антисоциальную политику. Такое есть в мире?" - возмутился В.Нимченко.

Также он сообщил, что на территории Луганской и Донецкой областей должна заработать свободная экономическая зона.

"Вы думаете, что там кто-то что-то восстановит? У нас в Киеве мост лежит. Строили мост и кран упал. Лежит четыре года. А там взорвали триста мостов! Кто их будет восстанавливать? Народ будет. Своим животом. Для этого надо людям дать возможность с кем-то кооперироваться. У нас кооперацию разорвали, с СНГ порвали. Вот шьют нам пророссийское. В чем пророссийское?" - спросил нардеп.

Также В.Нимченко считает, что оппонентам "Украинского выбора" стоит прислушаться к Виктору Медведчуку, который неоднократно заявлял о том, что нам необходимо "сшивать" Украину изнутри.

"Необходимо помириться, простить друг друга так, как мы за Волынскую трагедию говорим полякам: "простите нас", - считает депутат.

Указано, что Виктор Медведчук представлял украинскую сторону в Консультационном комитете Президентов Украины и Республики Польша (представителем Польши был Марек Сивец - глава Бюро национальной безопасности), за что польская сторона наградила политика орденом, но после изменения политической конъюнктуры в 2004 году награда так и не была ему вручена.

В 2003 году Леонид Кучма и Александр Квасневский приняли совместное заявление "О примирении в 60-ю годовщину трагических событий на Волыни", которое озвучили во время церемонии открытия на Волыни, в селе Павловка (старое название - Порицк), памятника украинско-польскому примирению "Память - Скорбь - Единение". "Пусть прощение - дарованное и полученное - разольется, словно целебный бальзам, в каждом сердце" - эти слова услышали и приняли десятки миллионов украинцев и поляков.