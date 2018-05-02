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Нардеп Третьяков і "УНЛ" надали ЗМІ різні відомості про свої взаємозв'язки

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Лотерейний оператор "УНЛ" (Українська національна лотерея) заявив, що народний депутат Олександр Третьяков не має стосунку до компанії. Однак сам політик раніше зізнався, що має опціон на покупку частки в ній, повідомляє УНН.

Нардеп Третьяков і "УНЛ" надали ЗМІ різні відомості про свої взаємозв'язки

Так, 26 квітня на офіційному сайті “УНЛ” з’явилося повідомлення компанії про те, що “згадка в контексті „Української національної лотереї“ імен народних депутатів, зокрема Олександра Третьякова, є абсолютно безпідставним і нагадує погано зрежисовану атаку в стилі „чорного піару“. Ні Олександр Третьяков, ні інші народні депутати, або інші представники законодавчої та виконавчої влади, не пов’язані і не мають стосунку до нашої компанії як зараз, так і в попередні періоди”.

Однак ця інформація не відповідає тому, що раніше заявляв журналістам сам народний депутат Олександр Третьяков. За словами політика, він має стосунок до компанії. Цей зв’язок полягає в наявності у О.Третьякова опціону на купівлю частки в компанії, який він зможе реалізувати після складання депутатських повноважень.

У той же час цей опціон нардепа не вказаний в жодній його декларації, що, на думку експерта Transparency International Україна Олександра Калитенка, може свідчити про порушення антикорупційного законодавства.

“Опціон повинен відображатися в електронній декларації. Залежно від його типу — в розділі декларації Цінні папери (опціонний сертифікат є цінним папером, це визначається тут), і/або в розділі Фінансові зобов’язання. Закон „Про запобігання корупції“ вимагає декларування цінних паперів і фінансових зобов’язань.

Серед прикладів декларування опціонів — декларації Яценюка і Авакова”, — пояснив експерт.

Нагадаємо, “УНЛ” звинувачують в неконкурентних діях, спрямованих на монополізацію лотерейного ринку за допомогою адміністративного ресурсу. Зокрема вказується, що всі конкуренти “УНЛ” могли потрапити під санкції РНБО завдяки “друзям компанії” серед чиновників.

“Депутат Третьяков, який входить до найближчого оточення Глави держави і є бенефіціаром нашого конкурента — компанії УНЛ — останнім часом хвалиться, що „порішав всі питання“ в СБУ для продовження санкцій проти МСЛ та отримання УНЛ монопольного становища на ринку. І це незважаючи на те, що ніяких доказів проти нас ніколи не було і, тим більше, немає їх зараз. Більш того, ми самі зверталися в СБУ з вимогою перевірити інформацію, використану для включення компанії до списку санкцій. Через рік Служба безпеки закрила справу, нічого не виявивши”, — йдеться у відкритому листі компанії “М.С.Л.” — одного з конкурентів “УНЛ”, адресованому Президенту.

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