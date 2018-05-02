Нардеп Третьяков и “УНЛ” предоставили СМИ разные сведения о своих взаимосвязях

Так, 26 апреля на официальном сайте “УНЛ” появилось сообщение компании о том, что “упоминание в контексте „Украинской национальной лотереи“ имен народных депутатов, в том числе Александра Третякова, является абсолютно беспочвенным и напоминает плохо срежиссированную атаку в стиле „черного пиара“. Ни Александр Третяков, ни другие народные депутаты, или другие представители законодательной и исполнительной власти, не связаны и не имеют отношения к нашей компании как в данное время, так в предыдущие периоды”.

Однако эта информация не соответствует тому, что ранее заявлял журналистам сам народный депутат Александр Третьяков. По словам политика, он имеет отношение к компании. Эта связь заключается в наличии у А.Третьякова опциона на покупку доли в компании, который он сможет реализовать после сложения депутатских полномочий.

В то же время, этот опцион нардепа не указан ни в одной его декларации, что, по мнению эксперта Transparency International Украина Александра Калитенко, может свидетельствовать о нарушении антикоррупционного законодательства.

“Опцион должен отражаться в электронной декларации. В зависимости от его типа — в разделе декларации Ценные бумаги (опционный сертификат является ценной бумагой, это определяется здесь), и/или в разделе Финансовые обязательства. Закон „О предотвращении коррупции“ требует декларирования ценных бумаг и финансовых обязательств.

Среди примеров декларирования опционов — декларации Яценюка и Авакова”, — пояснил эксперт.

Напомним, “УНЛ” обвиняют в не конкурентных действиях, направленных на монополизацию лотерейного рынка при помощи административного ресурса. В частности указывается, что все конкуренты “УНЛ” могли попасть под санкции СНБО благодаря “друзьям компании” из числа чиновников.

“Депутат Третьяков, который входит в ближайшее окружение Главы государства и является бенефициаром нашего конкурента — компании УНЛ — в последнее время хвалится, что „порешал все вопросы“ в СБУ для продления санкций против МСЛ и получения УНЛ монопольного положения на рынке. И это несмотря на то, что никаких доказательств против нас никогда не было и, тем более, нет их сейчас. Более того, мы сами обращались в СБУ с требованием проверить информацию, использованную для включения компании в санкционный список. Через год Служба безопасности закрыла дело, ничего не обнаружив”, — говорится в открытом письме компании “М.С.Л.” — одного из конкурентов “УНЛ”, адресованному Президенту.